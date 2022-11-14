Общество

Сидевшую в тюрьме бабушку разыскивает россиянка в Псковской области

Любовь Волкову 1957 года рождения разыскивает внучка Екатерина в Псковской области. Об этом сообщается в группе проекта «Жди меня» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: архив ПЛН

«Родилась она в селе Заполье Псковской области. Была замужем за моим дедом Владимиром. Знаю, что она ушла от него, и после этого два раза вышла замуж, один из мужей был водителем скорой помощи. Есть информация, что она сидела в тюрьме, там же и осталась жить, но насколько это правда – неизвестно. У нее была сестра Надежда, которая умерла, у Надежды остались сыновья», – написала она в адрес программы «Жди меня».

Женщина добавила, что хочет найти любую информацию о бабушке.