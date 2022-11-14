Общество

Дети из Дно не смогут зайти в поезд Деда Мороза во время его визита

Поезд Деда Мороза прибудет на платформу станции Дно 29 декабря. Посещение поезда предусмотрено не будет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.

Фото: Михаил Шауркин / Telegram

«29 декабря в наш город приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Его специальный поезд прибудет на платформу станции Дно. Дед Мороз выйдет на сцену поезда и поприветствует дновских ребят. Ему можно будет приносить письма и рисунки, для этого будет работать специальный почтовый ящик», - рассказал Михаил Шауркин.

Он добавил, что в этот день всех дновцев будет ждать развлекательная праздничная программа на перроне с участием артистов и аниматоров, которая «позволит окунуться в атмосферу зимней сказки».

«Посещение поезда предусмотрено не будет. Зато в программе смогут принять участие абсолютно все желающие! И это бесплатно!» - добавил глава района.