Дети из Дно не смогут зайти в поезд Деда Мороза во время его визита

Поезд Деда Мороза прибудет на платформу станции Дно 29 декабря. Посещение поезда предусмотрено не будет. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Дновского района Михаил Шауркин.
Фото: Михаил Шауркин / Telegram
Он добавил, что в этот день всех дновцев будет ждать развлекательная праздничная программа на перроне с участием артистов и аниматоров, которая «позволит окунуться в атмосферу зимней сказки».
«Посещение поезда предусмотрено не будет. Зато в программе смогут принять участие абсолютно все желающие! И это бесплатно!» - добавил глава района.