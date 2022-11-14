Общество

Останки двух неопознанных красноармейцев нашли в Невельском районе. ФОТО

Останки двух воинов Рабоче-крестьянской Красной армии обнаружили поисковики отряда «Патриот 60» в Невельском районе. Об этом сообщается в группе поискового объединения «Псковский рубеж» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа поискового объединения «Псковский рубеж» в социальной сети «ВКонтакте»

Эксгумацию останков воинов провели на месте кровопролитных боёв 1943-го года. Идентифицировать личности погибших не удалось.

«Результат сегодняшнего дня - ещё для двух наших воинов война наконец окончена. Вещей, позволяющих идентифицировать имена бойцов, обнаружить не удалось. Спасибо опытным ребятам за качественный подъём, а обнаружившему место поисковику - за находку!» - добавили поисковики.

Ранее о находке останков ещё двух воинов времён Великой Отечественной войны в Невельском районе сообщалось в начале ноября.