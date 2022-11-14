Общество

Псковские студенты стали «жертвами» на чемпионате по оказанию первой помощи

Студенты первого курса специальности «Социально-культурная деятельность» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в Чемпионате по оказанию первой медицинской помощи среди студентов учебных заведений города Пскова в качестве волонтёров-статистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Чемпионат впервые был организован региональным отделением Российского Красного Креста. В соревнованиях принимали участие пять команд образовательных учреждений города Пскова.

Как рассказала куратор курса Светлана Буканова, на станциях «ЧС в торговом центре "Витрина"», «ЧС на водоёме» и «ЧС в буфете театра» студенты колледжа в роли статистов смогли на практике применить полученные навыки и умения в нанесении грима, а также в актёрском мастерстве.

«Особым моментом соревнований стала аутентичность происходящего. Её удалось добиться благодаря студентам колледжа искусств, которые очень натурально играли роль жертв, создавали панику, демонстрируя растерянность и боль. Это помогло проверить соревнующихся ребят на стрессоустойчивость», - отметили организаторы чемпионата.

В учреждении добавили, что сами студенты колледжа с 7 по 10 ноября прошли занятия по оказанию первой помощи, которые провёл инструктор Псковского регионального отделения общественной организации Российский Красный Крест Александр Гирилюк.