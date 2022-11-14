Общество

Зима близко: ноябрьский снегопад в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прогнозы синоптиков оказались как никогда точны - утром 15 ноября в Псковской области выпали осадки в виде мокрого снега и дождя, на заборах, крышах домов и обочинах даже успел сформироваться небольшой снежный покров.

Оперативно на изменение погодных условий отреагировали региональные власти. Псковичей заверили, что область полностью готова к холодам: запасы топлива сформированы с существенным перевыполнением, создан запас противогололёдных материалов на всю зиму, подготовлена снегоуборочная техника.

Много ли проблем создадут зимние осадки в Псковской области в этом году - мы увидим позднее, а пока предлагаем вам посмотреть, как псковичи встречали первый снегопад. Подробнее об этом - в фоторепортаже Вадима Боченкова.