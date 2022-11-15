Общество

Предприятиям Пскова напоминили об изменении правил утилизации свинца и ртути

Обращение с отходами I и II классов опасности в России с 1 марта 2022 года осуществляется с учётом требований статьи 14.4 Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». С этого момента у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в результате хозяйственной деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, появились новые обязанности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Законом введена обязательная регистрация в федеральной государственной информационной системе учёта и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности (ФГИС ОПВК), а также обязательное заключение договора с федеральным оператором, который обеспечивает услуги по обращению с данными отходами.

С 1 марта 2022 года ФГУП «Федеральный экологический оператор» в статусе федерального оператора обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию и обезвреживание отходов I и II классов на всей территории Российской Федерации по установленным ФАС России тарифам.

Получить подробную информацию, а также пройти регистрацию в ФГИС ОПВК можно на официальном сайте федерального экологического оператора по ссылке.

В администрации отметили, что к отходам I и II класса опасности относят более 400 видов отходов. В первую очередь, это отходы, содержащие ртуть и свинец, отходы химических и нефтехимических производств, растворы кислот и щелочей (электрокабели, люминесцентные лампы, смеси пестицидов, использованные картриджи для струйной и ультрафиолетовой печати и другое).