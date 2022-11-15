Общество

Ресторан «Покровский» приглашает попробовать новые блюда

Холодной осенней порой особенно сильно хочется побаловать себя чем-то вкусным. В поисках вдохновляющих кулинарных шедевров журналист редакции Псковской Ленты Новостей отправился в ресторан «Покровский», где гости уже более недели тестируют новинки меню.

Но, начнем мы по порядку. А точнее, следуя разделам в меню:

Закуски! Отголоски знойного лета и тихой осени все еще звучат в разделе «Закуски» меню ресторана «Покровский». Советуем обратить внимание на новинку – «Перец Ромиро с сырным кремом и домашним багетом». Нежный крем и печеный перец отлично сочетаются, хрустящий багет и кислинка бальзамического соуса расставят нужные акценты. Отличный компаньон для легкого аперитива.

Раздел «Салаты» порадовал сразу несколькими новинками: салат с кальмаром и хурмой. Самый ноябрьский вариант. Сезон хурмы только начинается, а значит, еще есть время чаще заказывать этот вариант салата.

Явной звездой сезона уже стал новый салат от шеф-повара. Парма, инжир, соус на основе сыра горгонзола и хрустящая зелень. Здесь действительно стоит поторопиться, сезон инжира слишком короткий, чтобы ждать повода.

Что еще нового?

Многие знают, что именно в ресторане «Покровский» можно насладиться невероятными вкусами авторских роллов, суши и нигири. В разделе «Япония» сразу две яркие новинки - «Ролл Филадельфия с апельсином» и «Роял ролл с тунцом». Свежесть апельсина и шпината дополняют отменный вкус качественной рыбы и всё это в сочетании с яркими по вкусу и цвету соусами – настоящий восторг!

Перейдем к более южным и тёплым странам, в разделе «Италия» новинка – «Сливочный птитим с белыми грибами и пастой из трюфеля». Птитим уже стал звездой столичных ресторанов, теперь он прочно обосновался и в Пскове. Этот главный ингредиент – макаронные изделия наподобие кускуса, отличающиеся крупными зёрнами и похожие на турецкий булгур. Остальные ингредиенты говорят сами за себя. Настоящая тосканская Италия. Однозначно, стоит попробовать!

«Покровский» давно прослыл рыбным рестораном, а новинки ноября еще больше дополняют раздел рыбных блюд. Начнем с «Сибаса с цукини и спаржей». Свежий, сочный чистый вкус ингредиентов, оригинальная подача. Однозначный выбор для любителей рыбных яств. Следующий яркий шедевр «Треска Сёрф-энд-Тёрф с картофелем». Сёрф-энд-Тёрф - это почти то же самое, что Rhythm & Blues. Точнее, Еда & Танец, в котором мясо и морепродукты образуют идеальные пары в одной тарелке, а ваши вкусовые рецепторы пускаются в пляс от счастья. И рыба и мясо! Стоит пробовать!

Далее на очереди новинка «Кролик со сливочным перлотто». Прекрасный вариант для тех, кто любит сочетание сытного и легкого. Мясо кролика в меру диетическое, а перлотто со сливочным соусом создают идеальный гарнир. Дополните этот тандем оригинальной подачей и убедитесь сами – блюда обязательно сделает ваш визит в ресторан счастливее.

Ноябрь уже украшает снегом город, а посему хочется найти уютное место для повода побыть наедине со своим счастьем или поделиться им с близкими, родными, друзьями.

Новое меню представлено на сайте ресторана.