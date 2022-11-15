Общество

Памятный знак Александру Матросову отремонтируют в Локнянском раойне к 100-летию героя

Памятный знак Александру Матросову отремонтируют в Локнянском районе к 100-летию героя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Локнянского района Ниной Степановой и местным активом и обсудил актуальные вопросы социально-экономического развития территории сегодня, 15 ноября.

Один из них касался празднования в 2024 году 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. В годы Великой Отечественной войны в локнянских лесах он совершил свой ставший легендарным подвиг. Михаил Ведерников отметил, что правительство региона, безусловно, окажет дополнительную поддержку в организации памятных мероприятий, а также в ремонте памятного знака, установленного на месте гибели бойца.

Кроме того, Нина Степанова доложила Михаилу Ведерникову об основных направлениях деятельности. Она отметила, что в части улучшения инфраструктуры основными проектами 2022 года стало благоустройство поселкового парка по программе «Формирование комфортной городской среды», а также создание «Точки роста» в Подберезенской средней школе и ремонт спортивного зала в Локнянской средней школе по нацпроекту «Образование».

«Спортзалы в школах района теперь все отремонтированы», — подчеркнула Нина Степанова.

Жители Локнянского района в этом году также проявили активность при рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства. В следующем году предполагается обустроить тротуар на одной из центральных улиц Локни, который ведет к автобусной станции и поселковой бане.

«Районный центр меняется, становится комфортнее, но работы еще много. Нужно по максимуму использовать все действующие механизмы, которые помогут улучшить качество городской среды и жизни людей», - подчеркнул губернатор.

Правительство региона при необходимости готово помогать муниципалитету в составлении проектно-сметной документации, добавил он.

По итогам рабочей встречи с главой муниципалитета Михаил Ведерников встретился с активом Локнянского района. Приветствуя собравшихся, он подчеркнул, что качественные инфраструктурные изменения в районе происходят благодаря активной позиции главы и администрации муниципалитета, а также инициативных граждан.