Общество

Борис Елкин встретился с победителями «Большой перемены»

Глава города Пскова Борис Елкин встретился с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников, сегодня, 15 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В неформальной обстановке глава областного центра обсудил с победителями и их наставниками конкурс. Каждому участнику предоставили возможность подробно рассказать о своем опыте, о проекте на социально значимые темы, а также получить комментарий и мнение о нем от главы города.

«Если не секрет, проекты я попрошу позже подробнее показать. Проекты все интересные и, может быть, у нас получится совместно реализовать часть из них. К тому же, вы и сами говорите, что по прошествии времени у вас появляются новые доработки. Нам это очень интересно», – отметил глава города Борис Елкин.

Каждый из представленных проектов глава города прокомментировал, отметив наиболее важные и требующие доработки части. Так, участнице, предложившей маркировать произведенную в Пскове продукцию для большей узнаваемости, Борис Елкин предложил обсудить ее на уровне города.

«Идея хорошая и, на самом деле, она осуществима. Давайте на уровне города ее обсудим. Можно пообщаться и с Псковским хлебокомбинатом, можно пообщаться с разными предприятиями. Создать единый стиль, отличительную черту псковского продукта было бы очень интересно», – подчеркнул он.

В конце чаепития победители продекларировали Борису Елкину свой девиз, после чего сделали совместные фотографии.