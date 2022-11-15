Борис Елкин встретился с победителями «Большой перемены»

Глава города Пскова Борис Елкин встретился с победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников, сегодня, 15 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В неформальной обстановке глава областного центра обсудил с победителями и их наставниками конкурс. Каждому участнику предоставили возможность подробно рассказать о своем опыте, о проекте на социально значимые темы, а также получить комментарий и мнение о нем от главы города.
Каждый из представленных проектов глава города прокомментировал, отметив наиболее важные и требующие доработки части. Так, участнице, предложившей маркировать произведенную в Пскове продукцию для большей узнаваемости, Борис Елкин предложил обсудить ее на уровне города.
В конце чаепития победители продекларировали Борису Елкину свой девиз, после чего сделали совместные фотографии.