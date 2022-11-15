Общество

Работы по реконструкции площади и сквера продолжаются в Острове

Работы по реконструкции площади и сквера имени Героя Советского Союза К.И. Назаровой в рамках реализации проекта «Блики времени» продолжаются в Острове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Дмитрий Быстров совместно с островским межрайонным прокурором Александром Измайловым посетил строительную площадку

«Осмотрели основные участки, на которых сейчас ведутся работы. По словам представителей подрядчика, на данном этапе идёт комплекс завершающих работ по укладыванию гранитной плитки у памятника Клавдии Назаровой, мощению участка площади, монтажу малых архитектурных форм, оборудованию освещения и системы видеонаблюдения. Расспрашивая о ходе и деталях рабочего процесса, подбодрил коллектив строителей. По их ожиданиям, при благоприятной погоде завершить реконструкцию возможно удастся и ранее намеченного срока, то есть до конца текущего месяца», – написал Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что надеется на профессионализм строителей, и что после завершения работ центр Острова станет «одной из знаковых достопримечательностей региона».