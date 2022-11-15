Общество

Губернатор призвал руководство Новосокольнического района чаще пользоваться внебюджетным финансированием проектов

Губернатор призвал руководство и актив Новосокольнического района чаще пользоваться механизмами внебюджетного финансирования проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По итогам рабочей поездки в Новосокольнический район во вторник, 15 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем муниципалитета Виталием Соловьевым. Обсуждению подлежали актуальные вопросы развития района.

В центре особого внимания — реализация национальных проектов. Кроме объектов, которые сегодня губернатору удалось посмотреть лично, Виталий Соловьев проинформировал о благоустройстве в Новосокольниках сквера по улице Тихмянова и приведение в порядок ряда дворовых территорий.

В Новосокольнической школе отремонтирован спортзал, открылся центр образования естественнонаучной и технологической направленности и «Точка роста». Кроме того, в районе создано 570 мест дополнительного образования, отремонтирован дом культуры.

Также на территории муниципалитета установлены площадка ГТО и пришкольный стадион по программе «Газпром — детям».

Отдельно Михаил Ведерников обсудил с Виталием Соловьевым вопросы реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. В этом году для переселенцев приобретено 14 квартир на вторичном рынке.

Не остались без внимания дороги, а также проекты модернизация отопительной системы и объектов здравоохранения. В частности, в районе ведется строительство двух ФАПов. Губернатор попросил главу района держать работу подрядчиков на объектах на особом контроле.

В этот день целый ряд вопросов, касающихся жизни муниципалитета, был обсужден также на встрече с активом Новосокольнического района.

Общаясь с жителями, глава региона поделился впечатлениями от увиденного в ходе рабочей поездки. Он обратил внимание на системную работу главы Новосокольнического района Виталия Соловьева и его команды по модернизации ключевых социально значимых объектов и развитию общественных территорий за счет реализации программ федерального и регионального уровня.

«Видно, что муниципалитет не стоит на месте, развивается, становится все более комфортным и привлекательным для жизни», — сказал Михаил Ведерников. При этом он отметил, что потенциал использования дополнительных механизмов финансирования в районе еще очень большой.

«Давайте активности добавим. Чем больше проектов будет реализовываться в муниципалитетах, тем проще будет заявляться на финансирование новых», — подчеркнул губернатор и выразил готовность от имени правительства области, исполнительных органов и от себя лично к дальнейшему тесному и продуктивному взаимодействию.