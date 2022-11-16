Общество

Антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергетического комплекса обсудили в Пскове

Псковские росгвардейцы провели рабочую встречу с представителями объектов топливно-энергетического комплекса, юридических лиц с особыми уставными задачами и организациями ведомственной охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе встречи участники обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов, организации деятельности работников подразделений ведомственной охраны, а также результаты проверок, проведённых сотрудниками Росгвардии.

Сотрудники отделения государственного контроля регионального управления Росгвардии осуществляют федеральный государственный контроль за обеспечением безопасности 17 объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории региона.

Также проверены подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны. За нарушение законодательства одно должностное лицо привлечено к административной ответственности.