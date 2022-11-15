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Политика

Первая бюджетная сессия в Псковском областном Собрании назначена на 24 ноября

16.11.2022 13:18|ПсковКомментариев: 0

Бюджет 2023 года в первом чтении депутаты областного Собрания рассмотрят на ближайшей сессии 24 ноября, заседание начнётся с парламентского часа – в третий раз за полгода его посвятят темпам программы догазификации. Такое решение 16 ноября принял Совет законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер Собрания депутатов Александр Котов проинформировал коллег о том, что проект федерального бюджета Госдума рассмотрит 22 ноября. «После этого у нас появятся сведения о сумме дотации, о распределении субсидий среди регионов по государственным программам и национальным проектам. Нельзя гарантировать, что к 24 ноября мы получим полную информацию, но уже точно можно сказать, что доходная часть бюджета существенно вырастет», - отметил Александр Котов, напомнив, что годом ранее только дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности Псковской области на этом этапе выросла более чем на 500 млн рублей. Так или иначе, все цифры будут известны к рассмотрению бюджета во втором чтении.

Между ноябрьской и декабрьской сессией поправки и предложения к бюджету рассмотрит согласительная комиссия. «Схема прежняя, не меняется», - констатировал Александр Котов и предупредил, что в этот период может пройти ещё одно заседание, на котором депутаты рассмотрят изменения бюджета текущего года, что позволит до конца месяца эффективно использовать имеющиеся средства, довести их при необходимости до муниципалитетов.

Парламентский час по общему решению вновь будет посвящён реализации программы догазификации на территории региона. Вернуться к теме предложил вице-спикер Александр Братчиков.

«Предлагаю ещё раз заслушать представителей Газпрома и правительства области – программа стратегически важна для региона. И по крайней мере останется ещё около месяца, чтобы выполнить обязательства, отреагировать на наши замечания», - аргументировал Александр Братчиков.

С коллегой согласился председатель комитета по экономической политике Андрей Козлов. Депутат высказал пожелание, чтобы докладчики представили информацию в разрезе каждого муниципалитета. «Хочется сравнить цифры и понять, кто прав, кто виноват. Цифры очень разные – нам озвучивают одни, на руках совсем другие. Хотя надо признать, определённые подвижки всё-таки есть», - добавил Андрей Козлов.

 

Александр Котов подтвердил, что откладывать этот вопрос на декабрьскую сессию неудобно – в конце года, как правило, насыщенная повестка, кроме того, предполагается выступление губернатора с бюджетным посланием. Совет Собрания согласился со спикером.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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