Общество

Глава Островского района умеет привлекать дополнительные инвестиции — Андрей Михайлов

Глава Островского района Дмитрий Быстров — руководитель, который умеет привлекать в муниципалитет дополнительные инвестиции. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Тот тандем, который сложился у них сейчас (у Дмитрия Быстрова, районной администрации и районного Собрания — ред.), позволяет правильно, своевременно и вовремя формировать заявки, проекты. Понятно, на март 2023 года можно заниматься проектированием и подготовкой в январе 2023 года, а можно это делать загодя, чтобы быть, скажем, в первоочередниках, и, соответственно, выигрывать и получать субсидии с разных бюджетов – федерального и регионального. Вот в этом плане я безумно рад и, скажем так, мы это видим, что Дмитрий Михайлович сумел, умеет, как и его команда, привлекать дополнительные инвестиции в том числе», - сказал Андрей Михайлов.

Он напомнил, что в этом году Островский район занял третье место на Всероссийском конкурсе по развитию сельских территорий и получил дополнительное финансирование в размере около 70 миллионов рублей на следующий год на реализацию программ на территории района.

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Помимо этого, депутат отметил, что в Острове продолжается масштабная реконструкция площади и сквера имени Героя Советского Союза Клавы Назаровой, реализуется ряд других проектов.