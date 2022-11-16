Глава Островского района умеет привлекать дополнительные инвестиции — Андрей Михайлов

Глава Островского района Дмитрий Быстров — руководитель, который умеет привлекать в муниципалитет дополнительные инвестиции. Об этом депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что в этом году Островский район занял третье место на Всероссийском конкурсе по развитию сельских территорий и получил дополнительное финансирование в размере около 70 миллионов рублей на следующий год на реализацию программ на территории района.
Помимо этого, депутат отметил, что в Острове продолжается масштабная реконструкция площади и сквера имени Героя Советского Союза Клавы Назаровой, реализуется ряд других проектов.