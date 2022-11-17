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Общество

В Пскове вернулись к обсуждению названия нового парка на дальнем Завеличье

17.11.2022 16:56|ПсковКомментариев: 0

Вопрос о названии нового парка на дальнем Завеличье обсудили члены комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось сегодня, 17 ноября, под председательством Натальи Мельниковой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 300-летия российской прокуратуры. В свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение совместно с прокуратурой Псковской области и региональным управлением архитектуры и градостроительства разработать и утвердить концепцию парка в честь 300-летия прокуратуры России.

«Прокуратура - один из столпов, на которых стоит наше государство, и она достойна того, что бы в Пскове появилось место с таким названием. Мы должны увековечить память ее сотрудников, стоявших на страже законности в течение этих 300 лет», - подчеркнул председатель псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Заместитель председателя ПГД, депутат Ольга Федорова призналась, что не видит смысла полгода обсуждать этот вопрос. «Чем дольше мы его рассматриваем, тем более пустым он кажется», - отметила она и выступила в поддержку предложенного названия. С ней согласилась ее коллега Любовь Николаева и выступила за то, чтобы решить этот вопрос положительно.

В свою очередь депутат Алеся Михачева предложила разместить в новом парке QR-код, с помощью которого его посетители могли бы узнать об истории прокуратуры и ее работе.

В конечном итоге после обсуждения большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данный вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД.

Напомним, что в парке на берегу реки Великой рядом с ТЦ «Акваполис» предусмотрены фудкорт, скейтпарк, площадки для игры в шахматы и настольный теннис, теннисный корт, воркаут-площадка, зона отдыха, велодорожка, паркинг. В настоящее время там уже функционирует скейт-парк.

Теги: #завеличье #парк
Источник: Псковская Лента Новостей
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