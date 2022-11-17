Общество

Новинка появится в магазинах «Деревня Соловьи» в Пскове

Запеченная грудинка появится в фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Пскове с 18 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Хотите побаловать себя и своих близких чем-то вкусненьким и не стоять весь вечер у плиты? Для тех, кто любит посочнее, представляем ещё одну новинку запечённого мяса - "Грудинка запеченная"!» - рассказал производитель.

Уже завтра покупатели могут приобрети в магазинах города Пскова:

запечённый окорок,

запечённую рульку,

запечённую корейку,

запечённую грудинку.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: