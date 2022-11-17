Общество

Псковские семьи в 2022 году распорядились маткапиталом более чем на 1,2 млрд рублей

Пенсионный фонд России с начала года направил более 1,2 млрд рублей по заявлениям псковских семей о распоряжении материнским капиталом. Самым популярным направлением программы остаётся улучшение жилищных условий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Полученными деньгами на улучшение жилищных условий распорядились более 2 066 обратившихся в ПФР родителей (31,3% от общего числа), в связи с чем было выделено 1 млрд 28 млн рублей.

Получение ежемесячной выплаты на второго ребёнка в возрасте до 3 лет тоже востребовано у жителей Псковской области. В этом году порядка 3,7 тысячи семей (55,6%) обратились за назначением выплаты. Всего родителям направлено 141 млн рублей.

Третье по популярности направление материнского капитала – обучение детей. С начала года 860 родителей (13,1%) решили направить средства на эти цели. В этом году на оплату обучения детей Пенсионный фонд выделил семьям 44,6 млн рублей.

В отделении напомнили, что к этому учебному году возможности образовательного направления материнского капитала были расширены за счёт оплаты услуг индивидуальных предпринимателей. Родители теперь могут использовать средства для оплаты частных детских садов и кружков, организованных индивидуальными предпринимателями. Или оплатить обучение у репетитора и воспользоваться услугами агентств, осуществляющих присмотр и уход за детьми. Главное условие во всех перечисленных случаях – наличие у индивидуального предпринимателя лицензии Рособрнадзора на образовательную деятельность.

Совершенствование информационного обмена между Пенсионным фондом и другими государственными организациями позволяет принимать решение по заявлению и перечислять средства без личного посещения клиентских служб и предоставления документов. В настоящее время больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов ПФР.