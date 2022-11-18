Общество

В «Бизон» – за сочным шашлыком и мамиными котлетами

Сеть фирменных магазинов Псковского мясокомбината «Бизон» расширяется и приглашает покупателей за свежей мясной продукцией от местного производителя.

Одно из старейших предприятий нашей области, Псковский мясокомбинат, и сегодня продолжает работать в русле проверенных традиций - с высочайшей ответственностью и заботой о качестве выпускаемой продукции - и при этом активно применяет новые технологии, модернизирует производственные линии, внедряет лучшие международные стандарты качества и безопасности. Продукция предприятия проходит строгий санитарный и ветеринарный контроль на всех стадиях производства.

В настоящее время ассортимент Псковского мясокомбината составляет более 180 наименований мясных продуктов, среди них - колбасные изделия, мясные деликатесы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Традиционно большим спросом у потребителей пользуются вареные колбасы, сосиски и сардельки, множество сортов полукопченой колбасы, копченостей. В числе лидеров продаж – продукты, изготовленные по ГОСТу: колбасы «Докторская», «Молочная», «Таллинская», «Краковская», сосиски «Молочные». В числе покупательских предпочтений - пельмени, вареники с картофелем, куриные и свиные котлеты, фарш.

Все это и многое другое псковичи могут приобрести в сети фирменных магазинов мясокомбината «Бизон».

В сети магазинов «Бизон» представлен наиболее полный ассортимент мясной продукции по цене от производителя. Ежедневные поставки с мясокомбината гарантируют наличие на прилавках только свежей продукции. Покупатели могут быть уверены, что продукты, купленные в «Бизоне», - это здоровая и качественная пища, полезная для всей семьи.

Поскольку фирменная торговля - это связующее звено между производством и потребителем, у псковичей есть возможность в числе первых познакомиться с новинками и поучаствовать в дегустациях. Немаловажным фактором, экономящим содержимое покупательского кошелька, являются и регулярные акции скидок, проходящие в магазинах сети.

Кроме мясной продукции, в сети «Бизон» можно найти хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и разнообразные напитки, что существенно сокращает горожанам время хождения по магазинам.

В Пскове магазины «Бизон» работают в каждом микрорайоне, в формате «магазин у дома». Их число достигло уже 27 с недавним открытием еще двух новых торговых точек – на улице Коммунальной, 58, и на улице Труда, около дома 14. И в ближайшем будущем сеть «Бизон» продолжит наращивать свои площади в городе и области.

Адреса всех магазинов сети: https://pskovmasoprom.ru/nasha-set

Приходите в «Бизон»! «С нами вкуснее!»