Общество

«Специализированную службу» в Пскове хотят обязать доставлять в морг тела неопознанных

Обязанность по доставке в морг неопознанных тел умерших в Пскове хотят возложить на «Специализированную службу». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Фото здесь и далее: пресс-служба ОМСУ Пскова

Члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю гордумы включить в повестку дня очередной сессии вопрос о внесении изменений в Правила предоставления ритуальных услуг в городе. Такое решение они приняли на заседании комитета, которое состоялось в пятницу, 18 ноября, под председательством Юрия Бурлина.

В частности, предложено, что транспортировку в морг тел умерших, личность которых не установлена, обнаруженных на улицах, в лесопарковых зонах, жилом фонде города и не востребованных родственниками, будет осуществлять муниципальная «Специализированная служба» за счёт средств городского бюджета.

При этом представители администрации Пскова пояснили, что муниципальное предприятие может привлекать для выполнения данных услуг сторонние организации. В этом случае стоимость услуг будут устанавливать на основании коммерческих предложений.

«Сколько неопознанных тел приходится транспортировать в морг таким образом? Хотя бы примерно можете назвать цифру?», - поинтересовался Юрий Бурлин. Представители администрации ответили, что за последние 2-3 года таких случаев было порядка 60.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о даче согласия администрации города на внесение изменений в Устав муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат». Это планируется сделать в связи с необходимостью привести его в соответствие с Уставом муниципального образования «Город Псков» и действующими муниципальными правовыми актами.