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Общество

Резкое похудение может спровоцировать обострение хронических заболеваний, считает диетолог

18.11.2022 21:40|ПсковКомментариев: 0

Из-за стресса, испытываемого организмом во время резкого похудения, могут обостриться хронические заболевания, рассказала диетолог Дарья Русакова. Она рекомендует перед началом диеты провести комплексное обследование всего организма.

Кроме того, диетолог напомнила, что при резком похудении теряется мышечная масса. Самым оптимальным способом похудения она назвала постепенное снижение веса, когда уходит жир и нет риска сорваться и снова набрать лишние килограммы, пишет RuNews24.

По словам врача, скорость похудения зависит от параметров человека. Чем выше вес, тем больше килограммов уйдет в первые три месяца. Затем процесс замедляется. Поэтому человеку с третьей степенью ожирения на похудение потребуется до трех лет. Если процесс будет быстрее, могут обостриться заболевания. На коррекцию небольшого избыточного веса потребуется нужно несколько месяцев, добавила диетолог.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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