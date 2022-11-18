Общество

Проживающий в Дно ребёнок боится ходить в школу из-за стаи бездомных собак

Ребёнок жительницы города Дно боится ходить в школу из-за стаи бездомных собак. Об этом женщина сообщила на сайте губернатора Псковской области.

Фото из архива ПЛН

«Собаки гуляют целыми стаями, по 8-10 штук. Ночью, живя на пятом этаже, постоянно слышен лай, я уже молчу про остальных соседей. Помойка расположена недалеко от дома, и является их излюбленным местом. Ребёнок боится ходить в школу, провожать каждый день не представляется возможным, так как сами работаем. Почему люди должны жить в страхе за себя, своих близких и детей? Очень прошу разобраться в данной ситуации», - написала женщина.

На обращение ответил глава Дновского района Михаил Шауркин. Он отметил, что проблема с безнадзорными животными на территории Дновского района является актуальной на протяжении уже нескольких лет.

«В 2021 году мы инициировали передачу полномочий по отлову безнадзорных животных на местный уровень. Это позволило в 2022 году на территории района по договору администрации городского поселения "Дно" и муниципальному контракту администрации Дновского района отловить и поместить в приют 23 собаки. В 2023 году работа в этом направлении будет продолжена», - заверил Михаил Шауркин.

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По его словам, в бюджете Дновского района на 2023 год на эти цели будет предусмотрена сумма больше, чем в 2022 году. С целью отлова конкретных собак, о которых женщина написала в своём обращении, её попросили сообщить адрес их местонахождения по телефону администрации Дновского района: 25-243 или 8-911-890-02-32.

«Администрация Дновского района регулярно фиксирует многочисленные случаи недобросовестного отношения граждан к домашним животным. Это серьёзно ухудшает статистику наличия безнадзорных животных на улицах города. Поэтому администрацией Дновского района на информационных ресурсах постоянно проводится разъяснительная работа и публикуется информация о правилах содержания домашних животных», - добавил Михаил Шауркин.