Общество

Методы психологической работы со спецконтингентом обсудили в Пскове

VIII Межведомственный круглый стол «Формы и методы психологической работы со спецконтингентом и персоналом» состоялся в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В научном мероприятии, которое стало «визитной карточкой» кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, приняли участие профессорско-преподавательский состав российских ведомственных вузов и образовательных организаций региона, ведущие специалисты учреждений, занимающиеся психологической работой в силовых структурах.

Участников круглого стола приветствовал начальник Псковского филиала академии ФСИН России Александр Сысоев, который отметил актуальность обсуждаемой темы, необходимость научного осмысления различных сфер психологической деятельности в силовых ведомствах, поиска новых подходов к разработке механизмов повышения ее эффективности с учетом современных достижений науки и практики.

Главные темы, которые стали предметом дискуссии участников круглого стола – новые технологии и методики работы в системе морально-психологического обеспечения служебной деятельности в силовых структурах, подготовка психологов к служебной деятельности в соответствии с новыми стандартами в профессии и образовании, психологическое обеспечение деятельности сотрудников в экстремальных ситуациях и особенности работы с осужденными к наказаниям в виде лишения свободы и без изоляции от общества.