Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о переходе на четырёхдневку
поддержка мобилизованных членов профсоюза
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
Электронная транспортная накладная
борьба с наледью
Бранч в «Покровском»
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
«Самовар» русское застолье
о работе ЛДПР и партийных инициативах
наша Маша
фолк-рок в Пскове
показания электросчетчиков
Досуговые центры для взрослых
 
 
 
ещё Общество 18.11.2022 10:000 Ждали его с придыханием: псковичи делятся фотографиями в соцсетях 18.11.2022 20:120 Методы психологической работы со спецконтингентом обсудили в Пскове 18.11.2022 20:020 Первый иностранный препарат для лечения COVID-19 зарегистрировали в России 18.11.2022 20:000 70% россиян проголосовали за новогоднее оформление городов во время СВО - опрос 18.11.2022 19:450 Место под солнцем: жители палкинской деревни придумали, как жить лучше 18.11.2022 19:440 Акция «Коробка храбрости» стартовала в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 18.11.2022 10:072 Николая Валуева госпитализировали в Москве 16.11.2022 10:579 Причины внезапной смерти школьника выясняют в Псковской области 15.11.2022 10:320 Остановите конвейер смерти! 11.11.2022 07:210 Европейская Россия готовится к мощному арктическому вторжению 12.11.2022 16:290 76-я дивизия несколько месяцев героически держала оборону в Херсонской области – псковский губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Методы психологической работы со спецконтингентом обсудили в Пскове

18.11.2022 20:12|ПсковКомментариев: 0

VIII Межведомственный круглый стол «Формы и методы психологической работы со спецконтингентом и персоналом» состоялся в Псковском филиале Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В научном мероприятии, которое стало «визитной карточкой» кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, приняли участие профессорско-преподавательский состав российских ведомственных вузов и образовательных организаций региона, ведущие специалисты учреждений, занимающиеся психологической работой в силовых структурах.

Участников круглого стола приветствовал начальник Псковского филиала академии ФСИН России Александр Сысоев, который отметил актуальность обсуждаемой темы, необходимость научного осмысления различных сфер психологической деятельности в силовых ведомствах, поиска новых подходов к разработке механизмов повышения ее эффективности с учетом современных достижений науки и практики.

Главные темы, которые стали предметом дискуссии участников круглого стола – новые технологии и методики работы в системе морально-психологического обеспечения служебной деятельности в силовых структурах, подготовка психологов к служебной деятельности в соответствии с новыми стандартами в профессии и образовании, психологическое обеспечение деятельности сотрудников в экстремальных ситуациях и особенности работы с осужденными к наказаниям в виде лишения свободы и без изоляции от общества.

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли введение начальной военной подготовки в школах?
В опросе приняло участие 266 человек
18.11.2022, 20:340 Дорогу Орша - Плясани - Малое Никулино приняли в муниципальную собственность в Новоржевском районе 18.11.2022, 20:120 Методы психологической работы со спецконтингентом обсудили в Пскове 18.11.2022, 20:050 Следственный комитет России возбудил дело по факту расстрела пленных российских военных 18.11.2022, 20:020 Первый иностранный препарат для лечения COVID-19 зарегистрировали в России
18.11.2022, 20:000 70% россиян проголосовали за новогоднее оформление городов во время СВО - опрос 18.11.2022, 19:540 Мастер-класс по воркауту провели в псковском Ершово 18.11.2022, 19:450 Место под солнцем: жители палкинской деревни придумали, как жить лучше 18.11.2022, 19:440 Акция «Коробка храбрости» стартовала в Псковской области
18.11.2022, 19:270 Чем частое моргание опасно для водителей, рассказала сомнолог 18.11.2022, 19:191 Россия и Эстония договорились о квотах на вылов рыбы в Чудском озере 18.11.2022, 19:150 Немецкие саженцы можжевельника не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 18.11.2022, 19:000 Прокуратура потребовала ликвидировать свалку у кладбища в Бежаницком районе
18.11.2022, 18:450 Репетиция концерта «Юные дарования Псковщины» проходит в Пскове. ФОТО 18.11.2022, 18:370 Почти 600 билетов за день оплатили «Пушкинской картой» гости «Михайловского» 18.11.2022, 18:300 Порядок медицинского освидетельствования для владения оружием напомнили псковичам 18.11.2022, 18:150 Раненый в ходе СВО псковский священник перенёс очередную операцию в Севастополе
18.11.2022, 18:110 С «ревизии» старого сундука начнут знакомство детей с музейным делом в «Михайловском» 18.11.2022, 18:000 Офис «Псковских коммунальных систем» открыли в Кунье 18.11.2022, 17:460 Псковичка стала победительницей конкурса-фестиваля «Орфей» в Грозном 18.11.2022, 17:370 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 ноября
18.11.2022, 17:370 «Псковавтодор» продолжает ремонт дороги к Крыпецкому монастырю 18.11.2022, 17:250 «Осталось сделать рывок»: в порховской школе №1 заканчивают ремонт 18.11.2022, 17:220 «Дабришутинг»: Поцелованный блогом, на свободу - с чистой совестью и город под подошвой. ВИДЕО 18.11.2022, 17:170 Союзы писателей России и Белоруссии наградили медалью заведующую псковской библиотекой
18.11.2022, 17:090 Адрес расчётной группы регоператора по обращению с ТКО сменился в Невеле 18.11.2022, 17:000 Соревнования по стрельбе из пневматического оружия провели на пустошкинской турбазе 18.11.2022, 16:540 Пассажир перевернувшегося грузовика в Великолукском районе сломал ключицу 18.11.2022, 16:510 Русалка, Чижик, Аппетит и другие — в «Михайловском» презентовали сериал, давший название фестивалю анимации
18.11.2022, 16:490 Звериные меры 18.11.2022, 16:420 Жителя Палкинского района будут судить за отдых в чужом доме 18.11.2022, 16:280 Сбер повысил ставки по вкладам в юанях 18.11.2022, 16:270 Собственника кабельной линии ищут в Великих Луках
18.11.2022, 16:250 Псковский музей-заповедник принял участие в конференции о культурном наследии 18.11.2022, 16:220 Свалку в великолукском Переслегино ликвидировали после жалобы губернатору 18.11.2022, 16:190 Стало известно, чем обрабатывают дороги Пскова против наледи 18.11.2022, 16:180 Более 20 млрд рублей потратили жители СЗФО на онлайн-покупки через SberPay с начала года
18.11.2022, 16:150 В России критически низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 – эксперт 18.11.2022, 16:130 Кражу деталей локомотива пресекли в Псковской области 18.11.2022, 16:110 Четыре чашки кофе в день станут профилактикой болезней печени - врач 18.11.2022, 16:070 Экскурсию провели для профактивистов в Пушкинских Горах
18.11.2022, 15:520 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Катаре 18.11.2022, 15:510 Сбербанк с начала года выдал псковичам более 500 млн рублей семейной ипотеки 18.11.2022, 15:450 С опережением графика строится дом для расселения псковичей из аварийного жилья 18.11.2022, 15:400 Псковский музей-заповедник подготовил подборку хранящихся образов Деда Мороза
18.11.2022, 15:260 Власти не смогли помочь женщине найти могилу её бабушки на Мироносицком кладбище 18.11.2022, 15:191 Зарплата псковичей в сфере транспорта в прошлом году увеличилась почти на 15% 18.11.2022, 15:180 Четверо школьников в течение года насиловали 11-летнюю россиянку 18.11.2022, 15:130 Ford и Daewoo столкнулись на Завеличье
18.11.2022, 15:070 Ещё одну смерть от COVID-19 зафиксировали в Псковской области 18.11.2022, 15:050 «Дабришутинг»: Блоги, свобода, стрит-арт 18.11.2022, 15:020 Иностранцы из Африки и Азии пытались незаконно пересечь границу РФ в Псковской области 18.11.2022, 14:550 Псковская школа осталась без воды из-за утечки на Рижском проспекте
18.11.2022, 14:510 В Пскове началась выдача ключей жителям новой девятиэтажки 18.11.2022, 14:510 В «Бизон» – за сочным шашлыком и мамиными котлетами 18.11.2022, 14:450 Стала известна причина госпитализации Валуева 18.11.2022, 14:420 Грузовик перевернулся в Великолукском районе. ФОТО
18.11.2022, 14:361 Проживающий в Дно ребёнок боится ходить в школу из-за стаи бездомных собак 18.11.2022, 14:310 Сотрудники псковской ГИБДД сдали кровь ко Дню памяти жертв ДТП 18.11.2022, 14:280 Снег и гололедица ожидаются в Псковской области 19 ноября 18.11.2022, 14:221 Губернатор и глава города посетили строящийся дом на улице Инженерной в Пскове
18.11.2022, 14:150 «Спецтранссервис» выполнит ремонт проезда на Завеличье 18.11.2022, 14:080 «Специализированную службу» в Пскове хотят обязать доставлять в морг тела неопознанных 18.11.2022, 14:030 В рубель: Потерявшие страх частные инвесторы и новая пенсионная реформа 18.11.2022, 13:530 Псковская область готовится к переходу на единые налоговые счета
18.11.2022, 13:520 Полицейские нашли пропавшего 5-летнего мальчика в Пскове 18.11.2022, 13:383 Ликвидацией Псковской городской свалки займётся компания из Петербурга 18.11.2022, 13:350 Фотоконкурс «Ангел по имени мама» стартует в Псковской области 18.11.2022, 13:220 Несколько пригородных поездов отменили в Псковской области
18.11.2022, 13:060 Псковские студенты провели экскурсии по выставкам «Михайловского» 18.11.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 18.11.2022, 13:020 Продажу путёвок на южные курорты на лето 2023 года запустили в России 18.11.2022, 12:580 Недовольный ремонтом водитель автобуса задавил российского автослесаря
18.11.2022, 12:550 Псковские студенты подали почти 1,5 тысячи заявок на олимпиаду «Я — профессионал» 18.11.2022, 12:460 Начальнику великолукского вокзала указали на нарушения прав инвалидов 18.11.2022, 12:391 Неизвестные облили краской памятник Пушкину в Риге 18.11.2022, 12:330 Премьера нового проекта «Прессинг» на «ПЛН FM». ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru