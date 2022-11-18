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Общество

Псковичам предлагают сделать новогодние ретро-игрушки и поучаствовать в конкурсе

19.11.2022 11:51|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области могут принять участие в новогоднем конкурсе семейного творчества, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Музее Победы».

Всероссийский конкурс «Мастерская Деда Мороза» запустил Красногорский филиал музея. Организаторы предложили ребятам и их родителям создать своими руками игрушки, стилизованные под елочные украшения военного и послевоенного времени или посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Главной целью конкурса является повышение роли семьи в патриотическом и эстетическом воспитании детей и подростков, поддержание интереса к отечественной истории, культуре и духовно-нравственным традициям нашего народа.

Работы принимаются до 20 декабря. Поделку можно принести в музей, отправить по почте или прислать фотографии самой игрушки и процесса ее изготовления. При этом присланные и принесенные игрушки украсят новогоднюю елку в Красногорском филиале Музея Победы.

Жюри выберет лучшие работы, оценивая креативность замысла, соответствие тематике конкурса, оригинальность работы. Все участники конкурса получат электронные сертификаты, а лауреаты и победители - дипломы и памятные сувениры. Кроме того, на сайте Музея Победы будет создана виртуальная выставка работ, присланных на конкурс, и в новогодние каникулы все желающие смогут проголосовать за понравившиеся работы. Авторы, набравшиеся наибольшее количество голосов, получат «Приз зрительских симпатий».

Источник: Псковская Лента Новостей
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