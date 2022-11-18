Общество

В Псково-Печерском монастыре простились с монахом Лукой

Прощание с монахом Лукой (Тараневским) прошло накануне, сообщается в официальных группах Псково-Печерского монастыря в социальных сетях.

Отпевание в Успенском храме совершил митрополит Псковский и Порховский Тихон с братией.

Как сообщалось ранее, монах Лука скончался 16 ноября.

По словам людей, знавших его, это был добрый, спокойный, приветливый и простой монах, оставивший о себе только хорошие воспоминания.

Фото: официальная группа Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в социальной сети «ВКонтакте»