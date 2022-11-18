Общество

Глава Минздрава назвал условие увеличения рождаемости в России

Для улучшения и роста показателей рождаемости в России женщины должны хотеть рожать. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает «Лента.Ру».

В ходе рабочего визита министра в Екатеринбург ему был задан вопрос о бесплодии. По словам женщины, каждая пятая пара в Свердловской области сталкивается с такой проблемой.

«В первую очередь женщина должна хотеть рожать. Если захочет женщина, то все будет», — назвал способ увеличения рождаемости Михаил Мурашко.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что с возрастом постепенно снижается способность к деторождению как у женщин, так и у мужчин. Так, после 35 лет эта вероятность стремительно снижается, примерно на пять процентов каждый год.