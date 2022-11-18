Общество

Михаил Ведерников рассказал о планах строительства экотехнопарка в Псковской области

Ключевым мероприятием при реализации реформы по обращению с коммунальными отходами является строительство экотехнопарка. Об этом в своем еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он напомнил, что на неделе прошло заседание Совета при полномочном представителе президента в СЗФО Александре Гуцане, и там обсуждалась реализация реформы. По словам главы региона, экотехнопарк обеспечит сортировку 100% отходов с отбором не менее 50% на переработку.

«На данный момент планируем, что он будет построен в Палкинском районе. По этому проекту уже проведены все инженерные изыскания и общественное обсуждение", - подчеркнул Михаил Ведерников и напомнил, что информация о проведении общественного обсуждения была указана на сайте Росприроднадзора, комитета по строительству и ЖКХ, комитета по природным ресурсам и экологии, администрации Палкинского района, а также в районной газете.

По результатам поступило единственное предложение от жительницы Палкино с просьбой провести независимую экспертизу касаемо оценки воздействия на окружающую среду.

Сейчас проектная документация проходит экологическую экспертизу и госэкспертизу инженерных изысканий. В рассмотрении принимают участие эксперты со всех уголков страны.

Также сформирована рабочая группа из 15 человек, куда входят представители администрации района, активные местные жители, представители ОНФ. Они будут сопровождать все этапы реализации проекта.

«До конца ноября планируем получить все заключения. Если не будет замечаний – со следующего года начнём строительство», - рассказал о планах Михаил Ведерников.

Предварительная стоимость объекта составляет почти 4 млрд рублей.

Помимо площадки для размещений ТКО, также обустроят корпус сортировки с бытовыми помещениями, площадку для хранения готовой продукции, котельную и топливозаправочный пункт.

Проект реализуется в тесном взаимодействии с «Российским экологическим оператором», что дополнительно гарантирует его соответствие всем необходимым нормам.

Сдача в эксплуатацию намечена на 2024 год. После этого вплотную займёмся дальнейшей рекультивацией старых свалок. Для экологии региона это будет большой шаг вперёд, заключил Михаил Ведерников.