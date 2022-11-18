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Общество

Участники тревел-шоу «Повара на колесах» посетили Псковский кремль

20.11.2022 09:45|ПсковКомментариев: 0

Участники тревел-шоу «Повара на колесах» посетили места старинного Пскова: Псковский кремль с Детинцем, Довмонтовым городом и Троицким собором, познакомились с историей древнего города и узнали о личностях, оставивших след в истории Пскова. Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Ольги Тимофеевой

«Особенно впечатлил съемочную команду иконостас Троицкого собора», – отметила она.

Гуляя по территории Кремля, съёмочная группа встретила дружинников, которые продемонстрировали мастерство владения оружием и предложили шеф-поварам Виталию Тихонову и Денису Крупене примерить шлемы средневекового воина.

 

Кроме того, повара отправились на псковский рынок, где купили продукты местных производителей. Перед тем как начать готовиться к финальной кулинарной битве, которая состоится уже завтра, главные герои телепередачи пообщались с шеф-поваром ресторана «Покровский» Леонидом Бердниковым и попробовали его фирменные блюда. После чего Леонид Бердников предоставил шеф-поварам свою кухню для заготовок.

Теги: #шоу
Источник: Псковская Лента Новостей
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