Общество

Эксперт рассказал, как продлить работу смартфона на морозе

Использование смартфона или пауэрбанка на морозе может привести к тому, что пользователь сразу же останется без связи, при этом гарнитура, сокращение времени разговора по телефону и нагревательный чехол помогут избежать этой проблемы, рассказал эксперт сервиса аренды пауэрбанков Сергей Биржевой.

«При использовании телефона или пауэрбанка на морозе можно мгновенно остаться без связи. Низкие температуры - это "тяжелые" для аккумулятора условия эксплуатации. Но если придерживаться простых правил, то можно избежать неожиданных проблем: используйте гарнитуру – тогда телефон большую часть времени будет в кармане, сумочке... Ограничьте время разговоров, после каждого разговора телефон обязательно нужно согреть», - объяснил Биржевой РИА Новости.

Он также порекомендовал не использовать устройства с Li-ion аккумулятором на морозе более 10 минут. Несмотря на то, что при разряде Li-ion аккумулятор и электронные узлы выделяют тепло, для его сохранения необходимо воспользоваться энергосберегающим защитным чехлом или положить устройство во внутренний карман одежды.

«Можно использовать специальный нагревательный чехол для эксплуатации мобильных устройств в морозный период. Нагревательный элемент тоже расходует энергию батареи. Но если учесть, что на морозе Li-ion может потерять более 40% емкости, то использование нагревателя имеет практический смысл», - пояснил эксперт.

Биржевой также посоветовал включать режим энергосбережения, отключать голосового помощника и прочие возможные сервисы, чтобы снизить нагрузку на батарею. А также не заряжать окончательно севший телефон или пауэрбанк пока он еще холодный - начинать зарядку следует только после того, как температура устройства достигла 10 градусов, или он нагрелся до комнатной температуры.