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Общество

Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с профессиональным праздником

20.11.2022 13:00|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной сферы с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Глава региона отметил, что представители транспортного комплекса вносят большой вклад в развитие всех секторов экономики Псковской области, социальной сферы, обеспечивают мобильность и улучшение качества жизни людей. Кроме того, транспортные компании являются одними из жизненно-важных системообразующих предприятий региона, которые ответственно выполняют все возложенные на них функции и задачи.

Правительство Псковской области уделяет особое внимание вопросам совершенствования транспортной инфраструктуры, безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, доступности услуг, продолжил губернатор. Проводится большая работа по модернизации псковского международного аэропорта, чтобы сделать его современным и отвечающим всем требованиям безопасности. В этом году запущено автобусное сообщение между Псковом и Витебском, которое связало жителей России и Белоруссии. Идет работа и над развитием водного транспорта — в этом году были спущены на воду 2 новых катера и паром для грузопассажирских перевозок, чтобы обеспечить доступность людей к удаленным островным территориям региона, напомнил Михаил Ведерников.

«Реализация таких амбициозных планов была бы невозможна без колоссальной самоотдачи, профессионализма, ответственности всех работников транспортной отрасли. Именно от вас зависит ежедневный выход всех видов транспорта на линию, безопасность перевозок и качество обслуживания пассажиров, стабильная работа предприятий и дальнейшее развитие сферы. Выражаю признательность ветеранам отрасли, которые являются хранителями трудовых традиций и знаний и передают их молодому поколению. Благодарю вас за добросовестный труд и желаю профессионального роста, благополучия, счастья, мира и добра!» – добавил губернатор.

Теги: #транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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