Общество

Интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма» прошел в Великих Луках

Интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма» прошел в Великих Луках среди обучающихся общеобразовательных школ 19 ноября. Об этом сообщил депутат городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков / «ВКонтакте»

В турнире приняли участие более 60 команд в трёх возрастных группах, всего «Знатоки олимпизма» собрали более 400 человек. Они отвечали на вопросы 6 раундов. Победители и призёры приглашены на награждение дипломами и медалями в Музей спорта Псковского края.

Турнир проходил при поддержке Олимпийского комитета России, Великолукской олимпийской академии, Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, Клуба интеллектуальных игр и Дома детского творчества имени Александра Матросова.