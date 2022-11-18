Общество

Психиатр рассказал, кому чаще грозят панические атаки

Женщины в 2-3 раза чаще страдают от панических расстройств, чем мужчины, рассказала психиатр, врач-эпилептолог, руководитель Междисциплинарного центра профилактики пароксизмальных состояний Татьяна Казенных.

«Чаще панические атаки встречаются у молодых людей — 25-28 лет. Женщины страдают от панических расстройств в 2-3 раза чаще, чем мужчины. Вклад в заболевание вносят различные факторы. Предрасполагающие — это наша генетика, конституция. Провоцирующие и ускоряющие развитие заболевания — это и эмоциональные потрясения, и биологические факторы: гормональные перестройки, менструальный цикл у женщин. Физические — погода, метеофакторы, чрезмерные физические нагрузки, злоупотребление алкоголем и какими-то психостимулирующими веществами. Ну и закрепляющие — поведенческие, например, бегство от провоцирующих панические атаки ситуаций и другие ограничивающие стратегии», — перечислила Казенных «Газете.Ru».

Психиатр объяснила, что панические атаки встречаются у 2-5% населения. Разовая паническая атака может быть нормальной реакцией на стресс, но Казенных рекомендует обратиться к врачу, если атаки становятся привычным способ реагирования.