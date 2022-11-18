Общество

Две встречи организует Клуб молодых предпринимателей в Пскове

Две встречи организует Клуб молодых предпринимателей в Пскове 24 ноября. Об этом сообщили в сообществе «Деловая Россия | Псков» социальной сети «ВКонтакте».

«Клуб молодых предпринимателей – это твоя возможность найти бизнес-партнеров и наставников, развить свое дело и интегрировать его в массы, объединиться с существующими федеральными и региональными сообществами предпринимателей. Уже в четверг в Пскове пройдут две встречи Клуба!» – сообщается в сообществе.

Спикеры:

Татьяна Кирилёнок, руководитель группы компаний «Мега Холод», общественный помощник Губернатора Псковской области по вопросам бизнеса, Председатель Комиссии по экономике Общественной палаты Псковской области, член экспертного совета особой экономической зоны «Моглино», член наблюдательного совета «Фонда инвестиционного развития Псковской области». Эксперт предложит тебе чек-лист эффективности бизнеса, поделится опытом взаимодействия с органами власти, реализации социальных проектов и торговли в условиях высокой конкуренции. Алексей Коломыц, топ-эксперт по автоматизации бизнеса и CRM, создатель бизнес-академии «Коломыц», автор методов: «CRM за 20 часов», «Внедрение без сопротивления» и «Нейропрограмминг продаж». Он расскажет, как оцифровать бизнес и не отвлекаться на рутину, а также как совершать масштабные и быстрые продажи в кризис. Владимир Компаниец, управляющий Псковского отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк». Он расскажет о том, какие мягкие навыки нужны для того, чтобы построить карьеру. А ещё ты узнаешь о работе «Сбербанка» и льготном кредитовании малого бизнеса.

Регистрация по ссылке.

Эксперты:

Михаил Романов, генеральный директор «MiolGroup», сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловой России».

Станислав Оссовский, председатель Псковского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор компании «Псковпласт», владелец розничной сети магазинов «Дом и Дача».

Алина Рыбина, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ГК «Титан».

Николай Солпековский, собственник IT-компании «ФОРМОЗА», руководитель отдела межрегиональной кооперации Псковского отделения «Деловой России».

Регистрация по ссылке.

Встречи пройдут 24 ноября с 15:00 в Пскове, о адресу: Иркутский переулок, дом 2, Спортивно-развлекательный парк «Простория», конференц-зал, 2-й этаж. Вход свободный.

«Тебя ждёт мощный нетворкинг среди предпринимателей твоего города: деловые игры, короткие блиц-презентации, розыгрыш сертификата на обучение по онлайн-программе «Mini-MBA» и специального пакета интенсива «Взлёт», – добавили в публикации.