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Иммунолог продукты богатые йодом для поддержки иммунитета

Йод крайне важен для работы щитовидной железы, которая контролирует обмен веществ и выработку энергии для каждой клетки. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

Если йода мало, щитовидка начинает работать не в полную силу, мы ощущаем вялость, сонливость, полнеем и мерзнем, раздражены и сердиты. Зимой йод нужен еще и потому, что он участвует в образовании новых фагоцитов — клеток, которые «пожирают» бактерии и поломанные, старые и опухолевые собственные клетки тела, пишет doctorpiter.ru.

Если йода не хватает, определить этот факт можно при помощи анализов, просто по симптомам выводы сделать сложно, поскольку они похожи на многие другие болезни.

Йод попадает в организм только извне — с пищей и питьем и расходуется на синтез гормонов. Отправляясь за покупками, постарайтесь включить в свой список следующие продукты:

Клюкву — это осенняя ягода содержит йод, витамин С, К и антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему.

Клубнику — зимой свежей клубники нет, но можно использовать продукт шоковой заморозки.

Чернослив — помогает устранить запоры, предотвращает рост опухолей, богат витаминами и минералами.

Креветки — дополнительно поставляют необходимые микроэлементы, постный белок и астаксантин, позитивно влияющий на мозг.

Треску — отличный источник постного белка. Кроме того, в ней много фосфора, кальция, магния и витамина Е.

Тунца — это жирная рыба, но полезная. Он помогает в профилактике инсульта, а еще содержит фосфор, калий, железо и магний.

Мясо индейки — источник не только йода, но и ценного белка, витамина В и низкого количества жира.

Картофель с кожицей — запеченные дольки молодого картофеля помогут пополнить запасы минералов и углеводов, быстро насытят.

Фасоль белую — богата клетчаткой, медью, цинком и фолатами.

Морскую капусту — это чемпион среди продуктов с йодом.

Перебор с йодом опасен не менее недостатка. Избыток может привести к блокировке щитовидной железы и развитию аллергии, бессоннице, повышению потоотделения с резко неприятным запахом, дрожи и тахикардии. А если так делать длительно, может развиться Базедова болезнь.