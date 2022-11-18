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Общество

Психиатр перечислил признаки стресса на физическом уровне

20.11.2022 22:00|ПсковКомментариев: 0

Стресс затрагивает не только эмоциональную сферу жизни, но и может иметь физическое проявление, сообщила психиатр, врач-эпилептолог Татьяна Казенных.

Самым выраженным признаком является паническая атака. В момент приступа у человека может участиться сердцебиение, увеличиться потливость, появиться тремор или озноб, ощущение нехватки воздуха, затрудненное дыхание, одышка, головокружение, дискомфорт в желудке и тошнота.

«Если речь об однократном событии — это вполне нормальная и естественная реакция организма на стресс, это не рассматривается как заболевание. А вот если панические атаки становятся обычным механизмом реагирования, уже стоит напрячься», — передает слова Татьяны Казенных «Газета.ru».

Психиатр сообщила, что панические атаки проявляются у 2-5% населения. Чаще всего этому подвержены молодые люди. Также специалист отметила, что у женщин расстройство проявляется в 2-3 раза чаще, чем у мужчины.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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