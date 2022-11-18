Общество

Врач объяснила риск неконтролируемого приема БАДов

Необратимое поражение печени стало причиной гибели человека, два месяца принимавшего БАДы из популярного в РФ маркетплейса. Несмотря на то, что лекарствами биологически активные добавки не являются, их бесконтрольный прием губителен для здоровья, рассказали врачи.

«БАДы не являются лекарствами. Они используются для профилактики заболеваний или в качестве вспомогательных веществ к основным препаратам. В нашей стране БАДы приравниваются к пищевым продуктам, однако их употребление безопасно только при строгом соблюдении правил приема и дозировок каждого конкретного препарата. Переизбыток витаминов может быть также опасен, как и их дефицит, — объяснила руководитель терапевтического отделения Института общей и профессиональной патологии имени академика РАМН А.И. Потапова, кандидат медицинских наук Мария Шеенкова «Известиям».

В отличие от лекарств, биологически активные добавки не проходят длительный процесс исследований химического состава и их токсичности, напомнила она. Кроме того, перед покупкой необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом относительно наименования и состава конкретной добавки.

Совмещать БАДы с лекарствами можно в рамках комплексной терапии при наличии определенных заболеваний. В таком случае приобретаются добавки из группы парафармацевтиков.

«Например, при простуде и кашле рекомендуют употребление добавок, в составе которых есть солодка гладкая. Это растение также известно под названием лакричный корень или лакрица. Помимо того, что оно лечит кашель, оно еще и стимулирует гормональную активность коры надпочечников, и повышает артериальное давление. Поэтому такие БАДы не стоит употреблять людям, принимающим гипотензивные препараты от высокого давления, — сказала Шеенкова.