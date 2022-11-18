Общество

Путин наградил медиков из Псковской области

Медики из Псковской области награждены указом президента Владимира Путина. Соответствующий указ президента РФ от 17 ноября 2022 года № 830 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) награждены медалью Луки Крымского:

медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Порховская межрайонная больница» Нина Белова;

медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника» Светлана Боровкова;

заведующая отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Ирина Вязьменова;

врач филиала «Палкинская районная больница» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская межрайонная больница» Елена Гошко;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника» Тамара Иванова;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Олег Кошляк;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника» Инна Купецкая;

фельдшер-лаборант государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Елена Никифорова;

медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Любовь Петрова;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Владимир Семенов;

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Елена Фролова;

Этим же указом за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены медалью ордена «Родительская Слава» Георгий Мордовцев, Ирина Мордовцева (Псковская область), Алексей Поликарпов и Наталья Поликарпова (Псковская область).