Путин наградил медиков из Псковской области

Медики из Псковской области награждены указом президента Владимира Путина. Соответствующий указ президента РФ от 17 ноября 2022 года № 830 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19) награждены медалью Луки Крымского:
- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Порховская межрайонная больница» Нина Белова;
- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника» Светлана Боровкова;
- заведующая отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Ирина Вязьменова;
- врач филиала «Палкинская районная больница» государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская межрайонная больница» Елена Гошко;
- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника» Тамара Иванова;
- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Олег Кошляк;
- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская поликлиника» Инна Купецкая;
- фельдшер-лаборант государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Елена Никифорова;
- медицинская сестра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Любовь Петрова;
- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Владимир Семенов;
- врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Псковская городская больница» Елена Фролова;
Этим же указом за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждены медалью ордена «Родительская Слава» Георгий Мордовцев, Ирина Мордовцева (Псковская область), Алексей Поликарпов и Наталья Поликарпова (Псковская область).