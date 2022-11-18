Псковичей приглашают пройти диспансеризацию

Жителей города Пскова приглашают пройти диспансеризацию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской поликлинике.
Отделения профилактики работают по следующему графику:
- Подразделение 1 (улица Кузнецкая, 19, кабинет №54) с 8.00 до 13.00,
- Подразделение 2 (улица Кузбасской дивизии, 22, корпус Б) с 8.00 до 18.00,
- Подразделение 3 (улица Индустриальная, 8, кабинет №26) с 8:00 до 12:00.
Предварительно записаться можно по телефонам:
- Подразделение 1 - телефон: 66-53-29,
- Подразделение 2 - телефон: 29-35-02,
- Подразделение 3 - телефон: 53-62-14.
- Колл-центр: 299-028.