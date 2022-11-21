Общество

Горячую линию по вопросам противодействия коррупции организуют в Псковской области

Горячая линия по вопросам противодействия коррупции пройдёт в Псковской области 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления, может сообщить об этом с 14.00 до 17.00 часов по телефону: 8 (8112) 69-90-75.

Принимать звонки граждан будет врио начальника отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин.

В ведомстве отметили, что в УФССП России по Псковской области в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 8 (8112) 333-073, на который можно сообщать о противоправных действиях со стороны работников ведомства.