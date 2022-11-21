Общество

Почти 50% респондентов ПЛН высказались против двухлетнего срока службы по призыву

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (48,69%) выступили категорически против возвращения двухлетнего срока службы в армии по призыву. По их мнению, сегодня необходимо полностью переходить на контрактную основу, а не увеличивать срочность службы. Это следует из опроса, в котором принял участие 421 человек.

При этом 42,76% респондентов поддержали инициативу и отметили, что такой подход позволит повысить боеспособность армии. 6,33% голосующих заявили, что года службы в армии вполне достаточно.

2,71% участников опроса высказали сомнение, но при этом согласились, что два года службы по призыву - долгий срок. Ещё 0,95% читателей, которые приняли участие в голосовании, поддержали увеличение срока службы в армии, аргументируя это положительным влиянием на численность Вооружённых Сил РФ.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Поддерживаете ли предложение главы МВД о создании медвытрезвителей в регионах?»