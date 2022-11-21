Общество

Псковские рыбаки продолжают делиться уловом в Сети

Рыбаки продолжают делиться уловом на водоемах региона в группе «Великие Луки. Рыбаки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алексей Воробьев

Так, один мужчина поймал рыбу весом 4,7 килограмма. Другой рыбак рассказал, что пока не закрывает сезон и ездил на озеро Балаздынь Невельского района.

Фото: Роман Шедько

«Конечно, озеро подмерзает со всех сторон и лед довольно уже крепкий по краям, но когда хочешь ловить рыбу, то преград нет. Погода, клев и размер рыбы очень порадовал. Но выход был по факту несколько раз в течение дня. Поклевки практически все на одном месте», - поделился рыбак. В следующие выходные он планирует уже закрывать сезон ловли.

Фото: Галина Лемешева

Псковичка же отметила, что 20 ноября за три часа у нее была самая результативная рыбалка этого года – за это время она наловила полведра окуней.