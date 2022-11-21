Общество

Зачисленному в ряды псковских мобилизованных добровольцу из Петербурга предложили обратиться в прокуратуру

Жителю Санкт-Петербурга, которые приехал в Псков, чтобы отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца, но оказался в рядах мобилизованных, предложили обратиться в военную прокуратуру гарнизона по месту прохождения военной службы. Такую рекомендацию мужчине дал начальник управления специальных программ правительства Псковский области Андрей Вьюнов.

Напомним, петербуржец оставил обращение на сайте губернатора Псковской области, в котором рассказал, что приехал в Псков, чтобы отправиться в зону СВО в качестве добровольца, при этом местный военкомат оформил его простым мобилизованным. При этом мужчина подчеркнул, что статус добровольца для него принципиален, и призвал разобраться с вопросом выплаты ему денежного пособия.

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Отвечая на обращение, Андрей Вьюнов заметил, что, по информации военного комиссариата Псковской области, петербуржец прибыл в военный комиссариат по городу Пскову и Псковскому району без вызова по повестке, то есть добровольно, и обратился с желанием проходить военную службу в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (город Псков).

«Все граждане, поступившие на военную службы в период с 21 сентября 2022 года в соответствии с указом президента Российской Федерации от №647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" являются гражданами, призванными на военную службу по мобилизации», - написал Андрей Вьюнов.

Он пояснил, что поскольку автор жалобы поступил на военную службу на территории Псковской области, ему предоставили единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей.

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«Дополнительно сообщаю, что на основании указа президента Российской Федерации от 2 ноября 2022 года №787 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации", в целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, единовременная денежная выплата в размере 195 000 рублей установлена гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, иным гражданам Российской Федерации, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более, причём настоящий указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Если вы считаете, что нарушены ваши права, то вы вправе обратиться в военную прокуратуру гарнизона по месту прохождения военной службы», - добавил Андрей Вьюнов.