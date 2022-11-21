Общество

26-летнему псковичу с подозрением на инсульт в больнице дали таблетку и отправили домой

26-летний житель Псковской области обратился в больницу после внезапной потери им сознания. Молодому человеку измерили давление, дали таблетку «Капотена» и отправили домой. Добиться обследования в больнице удалось его матери, которая сопровождала сына и возразила решению врачей. Об этом женщина рассказала в своём обращении, опубликованном на сайте губернатора.

«31 октября мы с сыном обратились в экстренное приёмное отделение Псковской областной больницы по поводу внезапной потери им сознания. Сразу предупредила врача, что у него в анамнезе уже были острое нарушение мозгового кровообращения, ишемия головного мозга и другие нарушения в головном мозге и позвоночнике, а также аортоартериит, которые возможно и провоцируют такие внезапные потери сознания. Показала ей результат последнего МРТ, где это всё указано, и результаты электроэнцефалограммы, где указано, что эпилепсических вспышек нет!» - рассказала женщина.

По её словам, врач померила молодому человеку давление, предложила таблетку «Капотена» и ехать домой, а потом записаться к нервопатологу.

«Каким образом она предлагает ему сесть за руль в таком состоянии и ехать 130 км до дома, а если он сейчас потеряет сознание на трассе?! Кто за это ответит?! Я предупредила, что сейчас буду звонить на горячую линию по данному вопросу и спросила её фамилию. И только после этого она отправила его на КТ головного мозга, которое указало на нарушения в обеих полушариях головного мозга вследствие перенесённых инсультов, и по его результатам госпитализировала в неврологию», - отметила автор жалобы.

2 ноября женщина позвонила лечащему врачу и поинтересовалась результатами обследования. «Она мне ответила, что ничего не знает, но она ему и так "провела за 1 день столько обследований, что люди за всю жизнь не получают!" Тогда второй мой вопрос был: от чего вы его тогда лечите? Она сказала, что он получает препараты от эпилепсии! На что я поинтересовалась, каким образом она поставила этот диагноз, если ни одно исследование никогда не показало вспышек. Зачем пичкать молодого человека противосудорожными препаратами, если у него целый "букет" других нарушений?! Он ей изначально жаловался на сильные до слез боли в шее, мы привезли снимок, который она отказалась смотреть, мы привезли ему уколы, которые выписала ему наш районный невропатолог, и попросили колоть их, но она также отказала!» - пожаловалась псковичка.

Она отметила, что после звонка врач осмотрела позвоночник молодого человека, взяла снимок и прописала «нужные уколы».

«Почему такое отношение к пациентам? Почему только после скандала и угроз на жалобу в вышестоящие органы врачи начинают хоть что-то делать? Когда врач услышит пациента? Проще всего написать "эписиндром", если ты ничего не понимаешь и не желаешь понять! Да, он трудный больной, но сейчас везде только и говорят, что в стране выделяются огромные средства на предотвращение инсультов и инфарктов, в нашей областной больнице лечат только выдуманный ими же эписиндром, а человек в 26 лет переносит инсульты на ногах и теряет сознание. После отказа сына от противосудорожных препаратов, ему оставили капать только для мозгового кровообращения. Но вечером в пятницу пришла неизвестная нам дежурная врач и сказала медсёстрам вводить ему противосудорожные препараты, на что он ей ответил категорическим отказом, и тогда она сказала ему, чтобы он подписал отказ от их лечения! Он думал, что подписал отказ от введения препаратов, а оказалось - отказ от дальнейшей госпитализации. Так, в ночь на 5-е число он покинул это "замечательное заведение", дабы не мотать себе нервы и не доводить себя до очередного инсульта», - добавила женщина.

На обращение ответила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она отметила, что для определения необходимого вида медицинской помощи сын псковички может обратиться к консультанту отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения комитета по здравоохранению Псковской области по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 23 в рабочие дни. Приемные часы: с 10.00 до 17.00, с 13.00 до. 14.00 – обеденный перерыв. Контактный телефон: 8(8112)20-18-48, 8(8112)20-18-47.

«Комитет по здравоохранению Псковской области приносит вам извинения и благодарит за предоставленную информацию», - добавила Марина Гаращенко.