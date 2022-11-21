Общество

В Псковской области поддержали инициативу карельских депутатов о выплате мобилизованным из федерального бюджета

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов поддержал инициативу коллег из Карелии об установлении единовременной выплаты мобилизованным из федерального бюджета. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законодательное Собрание Республики Карелия подготовило обращение к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову по вопросу возможности установления единовременной денежной выплаты мобилизованным гражданам РФ из федерального бюджета.

Председатель парламентского законодательного комитета Алексей Севастьянов отметил, что, по замечанию карельских коллег, большинство регионов РФ приняли меры поддержки мобилизованных, но размеры единовременных выплат разнятся от 50 до 300 тысяч рублей, а в некоторых субъектах выплаты не предусмотрены.

Члены комитета поддержали предложение Законодательного Собрания Республики Карелия.

Также комитет поддержал обращение главы Республики Карелия и Законодательного Собрания Республики Карелия к заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и статс-секретарю министра обороны РФ Николаю Панкову по вопросу внесения изменений в закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», в части сохранения назначенных ранее «военных» пенсий.