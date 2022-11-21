Общество

Тушенка от «Деревни Соловьи» получила диплом конкурса «100 лучших товаров России»

Тушенка торговой марки «Деревня Соловьи» компании «ПсковАгроИнвест» получила диплом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото здесь и далее: «Деревня Соловьи»

«Отличные новости! Мы снова подтвердили качество производимой нами продукции, получив диплом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России" за всеми любимую и узнаваемую тушенку», - сообщили в компании.

Помимо этого, начальника мясоперерабатывающего производства - Людмилу Кузь - наградили знаком «Отличник качества».

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

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