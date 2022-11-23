Общество

Игорь Дитрих: В области достаточно оборудованных рабочих мест для инвалидов

Выполняют ли работодатели в Псковской области требования законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов, рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы провели работу по изучению этого вопроса. И хочу сказать, что мы не согласны, что работодатели не выполняют требования законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов. Хочу доложить, чтобы все слышали, что проблема заключается не в нехватке оборудованных рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Они есть. В Псковской области 603 организации подпадают под закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, и эти 603 организации выделили 1629 мест для людей с ВОЗ. Какая-то часть из созданных для инвалидов рабочих мест всегда остается вакантной», – отметил парламентарий.

Он сообщил, что на данный момент в службе занятости состоят 135 человек с ограниченными возможностями здоровья, а количество вакансий по квотированным местам для инвалидов – 257. В текущем году в службу занятости по вопросу трудоустройства обратилось около 260 человек с ограниченными возможностями здоровья, были трудоустроены 73. Остальные от предложенных мест по тем или иным причинам отказались

«То есть утверждать, что это работодатели не правы, как минимум не стоит», – заключил Игорь Дитрих.