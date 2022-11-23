Общество

Основные параметры бюджета-2023 рассмотрел социальный комитет областного Собрания

Проект регионального закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 23 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова в своем выступлении отметила, что доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 45,12 млрд рублей, расходы - 47,98 млрд рублей при дефиците 2,8 млрд рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2024 года планируется в сумме 25 млрд 186 млн 692 тысяч рублей.

Помимо прочего, Татьяна Баринова обратила внимание членов комитета, что дополнительно 217 млн рублей направят на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

«Вопрос по лекарственному обеспечению находится на постоянном контроле губернатора, постоянно работаем с Минздравом, Татьяной Алексеевной Голиковой (заместителем председателя правительства РФ - ред.). Вопросы решаются за счет федеральных средств. Будем планировать увеличение расходов по лекарственному обеспечению», - отметила она.

После доклада Татьяны Бариновой депутат Артур Гайдук («Яблоко») предложил назвать основные параметры бюджета-2022 первого чтения и сопоставить их с параметрами бюджета-2023. Председатель парламентского бюджетного комитета, вице-спикер Игорь Дитрих («Единая Россия») указал, что данная информация есть в открытом доступе.

«С 1 декабря увеличивается стоимость коммунальных услуг. Формировали бюджет, учитывая это по всем сферам?» - спросил вице-спикер, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Все находится на контроле», - ответила Татьяна Баринова.

Представители областной прокуратуры и Счетной палаты региона озвучили свои замечания к законопроекту. По словам председателя финансового комитета, замечания также находится на контроле.

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Далее заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Денис Иванов, первый заместитель председателя комитета по образованию Гор Брутян, председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, и.о. председателя комитета по труду и занятости Алёна Трунова, руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, руководитель областного комитета по туризму Марина Егорова в своих выступлениях отметили, что в бюджете предусмотрены средства на профильные нужды комитетов, а возникающие вопросы обсуждаются.

Армен Мнацаканян призвал руководителей комитетов к открытому диалогу. «Хотелось бы, чтобы вы не стеснялись, а говорили. Мы живем в непростой период. Хотелось бы, чтобы мы правильную информацию доносили до избирателей», - обратился он к ним.

Депутат Артур Гайдук согласился с тем, что выступления руководителей комитетов о том, что «у них все хорошо», звучат «странно» на фоне замечаний прокуратуры.

Депутат Дмитрий Михайлов (КПРФ) в свою очередь указал на снижение численности населения в Псковской области и низкие зарплаты в ряде сфер.

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«Какова численность безработных в Псковской области?» - решил уточнить Игорь Дитрих у руководителя комитета по труду и занятости населения.

«По состоянию на сегодняшнее утро - 1676 человек, которые состоят на учете», - ответила Алена Трунова.

По итогам обсуждения социальный парламентский комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект в первом чтении на сессии 24 ноября.