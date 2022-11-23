Общество

Исправительные работы назначили 38-летней псковичке за неуплату алиментов

Исправительные работы назначили 38-летней псковичке за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Лишённая родительских прав женщина не выплатила средства на содержание несовершеннолетней дочери 2007 года рождения на сумму 32 000 рублей. В ведомстве отметили, что ранее псковичку уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов.

Виновной назначили наказание в виде исправительных работ сроком на семь месяцев с удержанием из её заработной платы 5% в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу.