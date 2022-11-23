Общество

Продукты Псковской области вошли в сотню лучших товаров России

Подведены итоги Всероссийского конкурса программы «100 Лучших товаров России» 2022 года. Лауреатами и дипломантами конкурса стали 9 предприятий Псковской области с 15-ю наименованиями продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Так, в номинации «Продовольственные товары» победителями признаны творог псковского городского молочного завода, сливочное масло «Пушкиногорское» от АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», полуфабрикаты из мяса птицы производства компании «Племрепродуктор Назия», а также бараночные хлебобулочные изделия АО «Псковский хлебокомбинат».

Победителем в номинации «Промышленные товары для населения» стала одежда марок Truvor, Dovmont и Fasti Donici производства псковской швейной фабрики «Славянка».

В числе лучших представителей услуг — ресторан «Трапезные палаты» Северо-Западной инвестиционной компании.

Дипломантами конкурса в номинации «Продовольственные товары» стали майонез «Провансаль» и мягкий сыр Псковского городского молочного завода, полуфабрикаты из мяса и пищевых субпродуктов птицы компании «Племрепродуктор Назия», свинина тушеная от ООО «ПсковАгроИнвест», шпроты производства Великолукской рыбопромышленной компании, а также торты, пирожные и рулеты от Псковского хлебокомбината.

В номинации «Промышленные товары для населения» отмечены садовая мебель «Интерлинк», детская одежда Truvor и Roderick.

Кафе «Пироговые палаты» стало дипломантом конкурса в номинации «Услуги».

Программа «100 лучших товаров России» создана в 1998 году на базе академии проблем качества как инструмент реализации проектов, направленных на поддержку конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и стимулирование выпуска ими высококачественных конкурентосостоятельных (экологичных, безопасных, энергооэффективных) товаров.

За время существования программы свыше 100 товаров производства Псковской области становились ее лауреатами.