Общество

Как помочь отравившимся угарным газом, напомнили в МЧС

Рекомендации по оказанию первой помощи при отравлении угарным газом разместили на официальном сайте ГУ МЧС России по Псковской области.

«В период холодов возрастает не только количество пожаров, но и количество отравлений угарным газом, которые нередко приводят к гибели людей. Угарный газ часто называют "коварным убийцей" - он не имеет ни цвета, ни запаха, не вызывает вообще никаких ощущений, для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств», – отметили сотрудники ведомства.

Симптомы отравления могут заметно варьироваться в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств. Появляются головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель и прочие симптомы.

Состояние у пострадавшего бывает возбужденное, но в некоторых случаях наоборот наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного, расстройства слуха, зрения. Эти симптомы могут предшествовать потере сознания.

При отравлениях средней тяжести и тяжелых весьма вероятны проблемы в работе сердечнососудистой системы. Возникают аритмии, падает артериальное давление, снижается температура тела. В подобной ситуации без своевременной медицинской помощи пострадавший может погибнуть от остановки сердца или инфаркта миокарда.

При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести человека на свежий воздух. Но до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, следует наблюдать, фиксировать любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется. При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести нужна срочная госпитализация, уточнили в МЧС.

Чтобы предотвратить отравление угарным газом, необходимо:

использовать только исправное оборудование; трещины в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к тяжелым последствиям;

позаботиться о хорошей вентиляции; в квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, и жильцы спасаются, используя газовые плиты;

не стоит закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели полностью;

автолюбителям не стоит работать в гараже при работающем двигателе.

В ведомстве напомнили, если житель региона попал в чрезвычайную ситуацию необходимо звонить по номеру вызова пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.