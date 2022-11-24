Общество

Определены самые спортивные участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022»

Определены самые спортивные участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2022». Для того, чтобы стать самыми спортивными, участницы отправились в студию по джампингу «VIKI Jump!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

После насыщенной тренировки были определены победительницы. Ведущий тренер студии Витория Тренина и тренер Ангелина Иванова после спортивного тестирования в режиме нон-стоп огласили имена двух финалисток, которые на финальное шоу придут уже с выигрышем.

Так, самыми спортивными участницами стали Кристина Гончарова среди «Миссис» и Юлия Козловская среди «Мисс».